Şarkıcı Ferman Toprak’a şok suçlama ‘Canımızı zor kurtardık’

'Hayatı Tespih Yapmışım' adlı şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ferman Toprak, Beykoz'da 5 katlı lüks villasının tadilatında çalışan işçileri darp etmekle suçlanıyor. İddiaya göre, Toprak lüks villasının yenilenmesi için işçilerle 1,5 milyon TL maliyet üzerinde anlaşma sağladı. Ancak iddiaya göre parayı fazla bulan Toprak, daha sonra villaya gelerek işçilere 1,5 milyon lira yerine 800 bin lira ödeme yapacağını söyledi. Çıkan tartışmanın ardından Toprak ve yanındakilerin işçilere sopa ve yumruklarla saldırdığı öne sürüldü. Saldırıya uğradığını belirten emekçilerden biri; "Yanındakiler arabayla inip silah çekti. Toprak da silahın kabzasıyla vurdu" dedi. Başka bir işçi ise "Silahını çekmişsen vur o zaman dedim. Silahın kabzasıyla vurdu. Canımızı zor kurtardık. Arkadaşımı da dövdü" diye konuştu. Saldırıya uğrayan işçiler durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu. İşçiler hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri Ferman Toprak'ı gözaltına aldı.KONUYLA ilgili olarak GÜNAYDIN'a konuşan Ferman Toprak'ın kardeşi Serdar Toprak şunları söyledi: "Ağabeyime bir mimar gelip 'Ben senin hayranınım işini yapayım' diyor. 200 bin lira parasını alıyor. Bahçeye gelip biraz beton döküyorlar, kış bahçesi yapacağız diye. Sonra çalışma duruyor. Olay günü de işçiler gelip ağabeyimden 750 bin lira daha talep ediyorlar. Onlarla bizim bir sözleşmemiz bir anlaşmamız olmamasına rağmen 5-6 kişilik grup eve baskına geliyorlar. Ellerinde bıçaklar sopalarla. Orada arbede yaşanıyor. Ağabeyim silah da kullanmamış. Zorla para istiyorlar."