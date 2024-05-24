Şato savaşı

Brad Pitt ile eski eşi Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası devam ediyor. İkili, şato üzerindeki hakları için karşılıklı olarak birbirlerine dava açmıştı. Pitt, eski eşinin şatodaki haklarını satmasına itiraz etmişti. Dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Jolie, son sekiz yılda imzaladığı tüm gizlilik anlaşmalarını mahkemeye teslim etmek zorunda kalacak. Bu durumun Pitt'in lehine olacağı söyleniyor.Brad Pitt, Fransa'daki şatoyu kendisinin satın aldığını, jest yapıp Jolie'ye hisse verdiğini iddia ediyor. Jolie ise bir süre önce şatodaki hissesini 62 milyon sterline bir Rus milyardere satmıştı.