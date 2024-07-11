Savcılıktan dikkat çeken tespit: Paranın kaynağı yasa dışı bahis

Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitler yapıldı. Örgütün yasal sistem içerisinde eritip aklamaya çalıştığı parasal maddi varlığın kaynağının yasa dışı bahis organizasyonu olduğu ve bu işlemlerin perdelenmesi için şöhretin aparat olarak kullanıldığı vurgulandı. Soruşturma kapsamında Engin Polat'ın yasadışı yollardan Kıbrıs irtibatı ortaya konuldu. Savcılık, Polat'ın 2 Nisan 2017 yılında Kıbrıs'tan Türkiye'ye giriş yaptığını ancak ülkeden çıkış yaptığına dair resmi kaydın bulunmadığını belirledi. Polat'ın gayri resmi yollardan Türkiye'den çıkıp Kıbrıs'a ulaşarak Derkan Başer'le bir araya gelip yasa dışı bahis organizasyonları içinde yer aldığını vurguladı. "Derkan Başer'den aldığı güç, destek ve yetki ile faaliyetlerini sürdürdüğü ve yasa dışı malvarlığı kazanmaya başladı. Kendisiyle beraber hareket edecek, kendisine bağlı ve güvenilir bir ekip kurarak, bu amaçla en yakın aile üyeleri ve akrabalar ile yakın arkadaş çevresinden tercih edilen kişilerle, aklama sürecine giriştiği değerlendirilmiştir" cümlelerini kullandı.İddianamede, Derkan Başer hakkında 'yasadışı bahis' ve 'suç örgütü kurma yönetme' suçlarından dava açıldığı ve yasadışı bahis soruşturmasında örgüt üyesinin itirafçı olduğu aktarıldı. İtirafçı ifadesi ve soruşturmadaki bilgilere göre Derkan Başer'in şüphelilerden Abdulsamet Aksu ile yasadışı bahis sitesi yönetip haksız kazanç sağladıkları anlatıldı. Savcılık, yasadışı bahisten elde edilen haksız kazancın paravan şirket hesapları, hesaplarını kullandıran üçüncü kişilere ait hesaplar gibi vasıtalarla MASAK, Merkez Bankası ve adli mercilerce el konulmaması için kripto cüzdanlarına aktarıp Gürcistan ve Kıbrıs'a çıkarıldığını belirtti. Soruşturmaya dahil edilen 32 şahsa ve 11 şirkete ait hesap hareketlerinin içeriğinde yapılan analiz çalışmalarında, yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira tutarlı olduğu vurgulandı.Başer'in uluslararası yasa dışı bahis ağı dikkate alındığında bu yoldan kazanılan haksız paranın tek bir şahıs üstünden kendisine ulaştırılamayacak kadar büyük olduğunu vurgulayan savcılık, "Dolayısıyla Derkan Başer isimli şahsın tıpkı Absulsamet Aksu gibi Engin Polat üzerinden de ayrı bir hat oluşturduğu ve kazanılan haksız paraların kendisine ulaştırılmasını sağladığı görülmektedir" ifadelerini kullandı. Örgüt faaliyetleri kapsamında kurulan şirketlerin sahte faturalar düzenleyerek yasa dışı bahisten akan paranın gezdirilmesi ve eritilmesi sürecine katkı sağlandığını aktaran savcılık, "Büyük bahis organizasyonunun perdelenmesi için onlarca şirket kuruldu" dedi. Engin Polat'ın yasa dışı bahis oynatılmasını sağlamak amacıyla bazı şahıslara da ulaşıp teminat bedeli altında önden para alarak dolandırıcılık da yaptığı vurgulandı.Vergi suçunun da oluştuğu anlatılan iddianamede, 'Aklama Suçu İncelemesi ve Araştırma Görevi Ön Değerlendirme Yazısı'na da yer verildi. Rapora göre soruşturmaya konu şirketlerin kullandığı sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu aktarıldı. Sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere de 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yapıldığı da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı. Örgütün gerçek bir ticareti yansıtmayan işlemleri sanki varmış gibi göstererek sahte fatura düzenlediği anlatılan iddianamede, "Böylelikle yasa dışı bahisten gelen para perdelenmeye çalışıldı. Bunun yapılması sırasında da oluşan zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kuruldu. Toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörünün tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı" cümleleri dikkat çekti.