Selena Gomez artık milyarder

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'ın adı artık milyarderlerle birlikte anılıyor. Henüz 32 yaşında olan şarkıcı resmen milyarder statüsüne girdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaştı. Şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu güzellik markasına borçlu. Gomez'in beş yıl önce kurduğu markanın değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Gomez, Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin de yer aldığı "kendi servetini yapan en genç milyarder kadınlar" listesine de girmeyi başardı. Gomez'in Emmy adayı olduğu "Only Murders in the Building" dizisinden sezon başına 6 milyon dolar aldığı konuşuluyor.
Gomez bu dizideki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterilen yıldız, tarihe geçti. Gomez, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu. Daha önce bu kategoride aday gösterilen isimler Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) olmuştu. Üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera'ydı.
EN ZENGİN 10 ÜNLÜ İSİM
1. George Lucas (5.5 milyar dolar)
George Lucas, son filminin
üzerinden 19 yıl geçmiş olmasına
rağmen, her yıl ünlü milyarderler
listesinin başında yer alıyor.
2. Steven Spielberg (4.8 milyar dolar)
Steven Spielberg; Jaws,
Jurassic Park ve Schindler's List
gibi bir dizi filmle gişede büyük
başarı elde ettikten
sonra 1994 yılında
Forbes listesine giren
ilk yönetmen oldu. "Indiana Jones" serisi sayesinde, Universal tema parklarında satılan her biletten hala bir pay alıyor.
3. Michael Jordan (3.2 milyar dolar)
2015'te ilk spor
milyarderi oldu. Nike'ın Jordan
markasına ortaklıkları yoluyla 1.8
milyar dolardan fazla kazandı.
4. Oprah Winfrey (2.8 milyar dolar)
Gündüz kuşağı talk show
sunucusu 2003 yılında ilk siyahi
kadın milyarder oldu.
5. Jay-Z / (2.5 milyar dolar)
İlk hip-hop milyarderi... Uber'de bile hisseleri bulunuyor.
6. Kim Kardashian (1.7 milyar $)
Şekillendirici
giyim
serisi Skims'e
2023'teki bir
finansman turunda
dört
milyar
dolar
değer
biçildi.
7. Peter Jackson / (1.5 milyar $)
'The
Lord of the
Rings' ve
'The Hobbit'
gibi filmlerin yönetmeni...
8. Tyler Perry / (1.4 milyar $)
TV dizileri, filmler, yazar ve
oyuncu 30 yıllık kariyeri var.
9. Rihanna / (1.4 milyar dolar)
Pop yıldızın, lüks devi
LVMH ile sahibi olduğu kozmetik
vb. şirketleri var.
10. Tiger Woods (1.3 milyar dolar)
Aktif bir sporcuyken milyarder
olan tek sporcu.