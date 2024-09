Selena Gomez artık milyarder

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'ın adı artık milyarderlerle birlikte anılıyor. Henüz 32 yaşında olan şarkıcı resmen milyarder statüsüne girdi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaştı. Şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu güzellik markasına borçlu. Gomez'in beş yıl önce kurduğu markanın değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Gomez, Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin de yer aldığı "kendi servetini yapan en genç milyarder kadınlar" listesine de girmeyi başardı. Gomez'in Emmy adayı olduğu "Only Murders in the Building" dizisinden sezon başına 6 milyon dolar aldığı konuşuluyor.Gomez bu dizideki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterilen yıldız, tarihe geçti. Gomez, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu. Daha önce bu kategoride aday gösterilen isimler Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) olmuştu. Üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera'ydı.George Lucas, son filmininüzerinden 19 yıl geçmiş olmasınarağmen, her yıl ünlü milyarderlerlistesinin başında yer alıyor.Steven Spielberg; Jaws,Jurassic Park ve Schindler's Listgibi bir dizi filmle gişede büyükbaşarı elde ettiktensonra 1994 yılındaForbes listesine girenilk yönetmen oldu. "Indiana Jones" serisi sayesinde, Universal tema parklarında satılan her biletten hala bir pay alıyor.2015'te ilk spormilyarderi oldu. Nike'ın Jordanmarkasına ortaklıkları yoluyla 1.8milyar dolardan fazla kazandı.Gündüz kuşağı talk showsunucusu 2003 yılında ilk siyahikadın milyarder oldu.İlk hip-hop milyarderi... Uber'de bile hisseleri bulunuyor.Şekillendiricigiyimserisi Skims'e2023'teki birfinansman turundadörtmilyardolardeğerbiçildi.'TheLord of theRings' ve'The Hobbit'gibi filmlerin yönetmeni...TV dizileri, filmler, yazar veoyuncu 30 yıllık kariyeri var.Pop yıldızın, lüks deviLVMH ile sahibi olduğu kozmetikvb. şirketleri var.Aktif bir sporcuyken milyarderolan tek sporcu.