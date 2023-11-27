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Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:44 Son Güncelleme: 27.11.2023 11:51

Selena Gomez tanınmaz halde! '10 yaş birden yaşlanmış..."

Dünyanın en büyük yıldızlarından biri olan Selena Gomez, Instagram’da paylaştığı selfie ile gündeme oturdu. Takipçilerinin “tanınmaz halde” dediği bu görüntü, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Selena Gomez tanınmaz halde! ’10 yaş birden yaşlanmış...

Rare Beauty adlı bir kozmetik markasının sahibi olan Gomez, insanların yüzündeki değişime yaptığı yorumlar büyük dikkat çekti. Selena Gomez'in neredeyse çene ve yanak çizgisinin ortadan kalktığı, "yuvarlak" hatları, değişimine inanamayan takipçilerinin dikkatini çekti.

Pop Base adlı bir Twitter hesabında yayınlanan görüntü, 12 milyondan fazla görüntülenme aldı. Birçok kişinin "tanıyamadığını" söyleyen bu fotoğrafa yüzlerce yorum yağdı. Neredeyse "yeni bir yüz yaptırmış" veya "10 yaş birden yaşlanmış" gibi diyenlerin yanı sıra bu baskılara karşı çıkan birçok kişi de bulunuyordu.

Bu yılın başlarında Selena Gomez, mayolu fotoğraflarında biraz daha "kıvrımlı" görünmesi sebebiyle "çok kilo almış" yorumlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu fotoğrafla birlikte bedeniyle yargılandığı ikinci konu olarak gündeme geldi.

Selena Gomez, kilo hakkındaki tüm yorumlara verdiği cevap vurucu şekilde gündeme oturmuştu. "Lupus" adı verilen hastalıkla mücadelesi esnasında kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını söyleyen yıldız, bu ilaçların kilo eğilimini ve su tutulumu (ödem düzeylerini) artırdığını açıkladı.

İnsanların kendi kilosu hakkında yorum yaptıklarında "ardındaki gerçek hikayeyi" bilmeden yorum yapmalarını acı verici olduğunu söyleyen yıldız, aynı zamanda kendisinin bir "model" olmadığına da vurgu yaptı.

İnsanların "mükemmel" görünmek zorunda olmadığına dair yaptığı yorumlar ise dikkat çekiciydi.

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Selena Gomez tanınmaz halde! '10 yaş birden yaşlanmış..."
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