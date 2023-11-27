Selena Gomez tanınmaz halde! '10 yaş birden yaşlanmış..."

Pop Base adlı bir Twitter hesabında yayınlanan görüntü, 12 milyondan fazla görüntülenme aldı. Birçok kişinin "tanıyamadığını" söyleyen bu fotoğrafa yüzlerce yorum yağdı. Neredeyse "yeni bir yüz yaptırmış" veya "10 yaş birden yaşlanmış" gibi diyenlerin yanı sıra bu baskılara karşı çıkan birçok kişi de bulunuyordu.