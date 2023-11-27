Selena Gomez tanınmaz halde! '10 yaş birden yaşlanmış..."

Rare Beauty adlı bir kozmetik markasının sahibi olan Gomez, insanların yüzündeki değişime yaptığı yorumlar büyük dikkat çekti. Selena Gomez'in neredeyse çene ve yanak çizgisinin ortadan kalktığı, "yuvarlak" hatları, değişimine inanamayan takipçilerinin dikkatini çekti.
Pop Base adlı bir Twitter hesabında yayınlanan görüntü, 12 milyondan fazla görüntülenme aldı. Birçok kişinin "tanıyamadığını" söyleyen bu fotoğrafa yüzlerce yorum yağdı. Neredeyse "yeni bir yüz yaptırmış" veya "10 yaş birden yaşlanmış" gibi diyenlerin yanı sıra bu baskılara karşı çıkan birçok kişi de bulunuyordu.
Selena Gomez, kilo hakkındaki tüm yorumlara verdiği cevap vurucu şekilde gündeme oturmuştu. "Lupus" adı verilen hastalıkla mücadelesi esnasında kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını söyleyen yıldız, bu ilaçların kilo eğilimini ve su tutulumu (ödem düzeylerini) artırdığını açıkladı.
İnsanların kendi kilosu hakkında yorum yaptıklarında "ardındaki gerçek hikayeyi" bilmeden yorum yapmalarını acı verici olduğunu söyleyen yıldız, aynı zamanda kendisinin bir "model" olmadığına da vurgu yaptı.
İnsanların "mükemmel" görünmek zorunda olmadığına dair yaptığı yorumlar ise dikkat çekiciydi.