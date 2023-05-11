Senfoni orkestrası eşliğinde 10. yıl defilesi

Ünlü moda tasarımcısı Cihan Nacar'ın 10. yılına özel olarak tasarladığı koleksiyon ünlülerin katılımıyla JW Marriott Hotel Marmara Sea'de görücüye çıktı. Her defilesini farklı bir hikayeyle tasarlayan Nacar'ın yeni koleksiyonuna 120 kişilik dev bir senfoni orkestrası da eşlik etti.Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Nacar, "Tir tir titriyorum. Çok da duygusalım, 10 yıl boyunca beraber bu yolda yürüdüğümüz herkes yanımda. 6 aydır hiç durmadan aralıksız çalışıyoruz, çok güvendiğimiz bir koleksiyon ve prodüksiyon oldu. Az sonra bir sanat aktivitesi sunacağız insanlara. İçinde senfoni orkestrasının olduğu bir moda etkinliği... Kendi içimde bir yarış var, bu da beni besliyor" dedi.