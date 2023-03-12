Şengül evi aldı Orhan’ı kaptırdı!

Suzan, Nebahat'i Akif konusunda uyarır. Ama Nebahat inanmak istemez. Suzan haklı olduğunu göstermek için Akif'i arar ve Nebahat'e aşklarının sadece çıkar ilişkisi olduğunu kolayca ispatlar. Ahmet ise hesabından yüklü miktarda Şevval'e para gittiğini fark eder.