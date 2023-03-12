Şengül evi aldı Orhan’ı kaptırdı!

81. Bölümde neler yaşandı?
Ayla yüzünden tüm aile sokakta kalır. Geceyi terk edilmiş metruk bir binada ateş başında güçlük ile ısınarak geçirirler. Berk annesi ile yüzleşmeye gider. Ayla bir şekilde üste çıkmayı başarır.
Aybike ise Berk'in telefonlarını açmaz. Suzan tarafından terk edilen Akif, Nebahat'e yanaşır. Şevval ise Sarp'ı babasının hesabından kendisine gizlice para yollaması için ikna eder.
Suzan, Nebahat'i Akif konusunda uyarır. Ama Nebahat inanmak istemez. Suzan haklı olduğunu göstermek için Akif'i arar ve Nebahat'e aşklarının sadece çıkar ilişkisi olduğunu kolayca ispatlar. Ahmet ise hesabından yüklü miktarda Şevval'e para gittiğini fark eder.
Şengül, başına gelen olayların aslında Ayla'nın oyunu olduğunu Gönül'den öğrenir.
Evini geri almak için Ayla ile hesaplaşmaya gider. Evi geri almayı başarır ama Orhan'ı Gönül'e kaptırır.