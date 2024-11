‘Setimiz tavla hariç keyifliydi’

Sinem Kobal ve Alp Navruz, başrollerinde yer aldığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin afiş çekimi için objektif karşısına geçti. Kobal, rolüyle ilgili şunları söyledi: "Canlandırdığım Elif kendini kanıtlama yolculuğunda. Gazeteci olma hayali var, zorluklarla karşılaşıyor, bir türlü mesleğine adım atamıyor. Tam her şeyden vazgeçtiği anda bir anda kendini bir gazetenin içinde buluyor. Hayal ettiği yerde değil ama astroloji tarafında. Sonrasında Elif'in yolculuğunu izliyoruz."Navruz'u da öven Kobal, "Centilmen bir partnerim var. Set keyifliydi. Tavla dışında" dedi. Navruz, geçtiğimiz günlerde sette Kobal'ı yendiği anları sosyal medya hesabından "Her şeyin başı mars" notuyla paylaşmıştı.Kobal, "Burçlarla aranız nasıl?" sorusuna, "Gökyüzü ve burçlarla ilgilenirim. Bir şekilde bence gökyüzü bize bir şeyler gösteriyor. Bu evrende tek başımıza değiliz. Onu da anlayabildiğimiz ve yorumladığımızda bazen faydalı olabiliyor. Projede Elif ise asla astrolojiye inanmıyor ve anlamıyor" yanıtını verdi. Aslan burcu olan Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun İkizler burcu olmasıyla ilgili "Benim de yükselenim ikizler, oradan anlaşıyoruz" dedi.