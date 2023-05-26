‘Sığır’ sözü hakaret sayılmadı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eva Benir, on binlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabında yayınladığı bir videosunun altına yapılan yorumla soluğu savcılıkta aldı. Eva Benir avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı, Mesut A. isimli takipçisinin sosyal medyada videosuna yaptığı yorumda "Az kaldı, az kaldı takipten çıkacağım.Tüm rap sayfalarının hepsine reklam vermiş sığır ya. Parası da bitmiyor" diyerek hakaret ettiğini belirtti. Eva Benir'in şikayetçi olduğu takipçisinin yaptığı yorumda isim zikretmediğinin altını çizen savcılık, ifadenin Benir'in şahsına yönelik olduğunun anlaşılmadığını kaydederek suç unsurunun oluşmadığını belirtti ve 'hakaret' soruşturmasında takipsizlik kararı verdi.Savcılık hakaret suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiğini ve mağdurun isminin açıkça belirtilmemiş olsa bile şahsına yönelik yapıldığında hakaret sayılabileceğini kaydetti. Ancak isim zikretmeden söylenen sözlerin mağdurun şahsına yönelik olduğunun anlaşılmaması karşısında hakaret suçunun unsurlarının oluşamayacağını belirtti.