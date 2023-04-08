Simge Nou Camp’ta

'Aşkın Olayım', 'Öpücem', 'Üzülmedin Mi' gibi şarkılarının yer aldığı 'Ben Bazen' albümü ile Spotify tarihinde En Çok Dinlenen Türk Kadın Sanatçı Albümü olan Simge, EQUAL Türkiye listesinin bu ayki kapak yıldızı...Ünlü şarkıcı, şimdi de Spotify Camp Nou stadında yeni single'ı 'Harcandıkça' ile yer alıyor. 10 Nisan akşamı gerçekleşecek olan Barcelona-Girona maçında stadın içerisinde yer alan geo-targeted ledlerde yeni single tanıtımı yer alacak olan Simge, önceki gün Barselona'ya gitti. Şarkıcı, Barselona futbol takımının iş birliği kapsamında, Barcelona-Girona maçında stadın geo-targeted ledlerinde yer alacak ilk Türk sanatçı olacak. Ünlü pop yıldızı Simge, maçı canlı olarak izleyecek.