Sinan Akçıl’dan aşk dedikodularına yanıt

Sinan Akçıl, yeni albümü '4K' için kamera karşısına geçti. Çekim öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçıl, 'Düm Tek Tek' şarkısı için belgesel hazırlamasıyla ilgili, "Şarkının yüzde 95'i bana ait. Bana teklif gelmedi ama gelirse projede yer alırım" dedi. Son dönemde sanatçıların sahne şovlarıyla gündeme gelmesi hakkında konuşan Akçıl, "Amerika'daki şovları bırakıp özümüze dönmeliyiz. Önce kim yaptıysa sonra herkes ondan esinleniyor" yorumunda bulundu. Öte yandan Aslıhan Karalar ile çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Akçıl, "Çok yakın arkadaşız ama aramızda öyle bir şey yok" diye konuştu.