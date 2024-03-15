‘Sinemayı sevdim, devamı gelecek’

Berdan Mardini, yapımcı ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği komedi filmi 'Hep Yek Aşiret'le izleyici karşısına çıkacak. "Aslında arkadaşlarım hep komik olduğumu söyler. Ben de esprili ve komik olduğumu biliyorum. Bilal Kalyoncu sonunda beni keşfetti ve filmde rol verdi" diyen Mardini, şöyle devam etti: "Klip çekimlerinden dolayı kameraya alışığım ama film setinde olmak çok başkaydı. Aşiret ağasının marjinal oğlunu canlandırıyorum. Rolüm sürprizlerle dolu... Sadece bu filmde kalmayacağım, devamı gelecek."