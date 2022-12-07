Siz isteyin dağları aşalım!

LösemiliÇocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü ünlü popçu Buray ile kutladı. 'Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyası ile Türk halkının tuğla bağışlarıyla inşa edilen Ankara'daki LÖSEV Sağlık Kenti'nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Buray'a LÖSEV Gönüllüleri ve gençleri büyük bir coşku ile eşlik etti. LÖSEV'in sesine ses olan Buray'ın 'İstersen' isimli şarkısındaki "Sen iste dağları, sen iste yolları aşalım" mısralarına Buray ile beraber gönüllüler de destek verdi. Ünlü şarkıcı, "Birlikte hep tek yürek olalım, kalbimizin güzelliği hiç bozulmasın. LÖSEV bizim için çok önemli bir yerde. Beni bu gece misafir eden sizlere çok teşekkürler" dedi