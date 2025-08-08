Son dakika: Usta sanatçı Saadet Sun hayatını kaybetti! Işıl Yücesoy acı haberi böyle duyurdu...

Sun, özellikle 70'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla dönemin ruhunu yansıtmış, geniş bir dinleyici kitlesi edinmişti. Kısa sürede Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri haline gelen sanatçı, sahnelerde geçirdiği yıllarda yalnızca sesiyle değil, sahne ışığı ve enerjisiyle de büyük takdir toplamıştı.

Işıl Yücesoy, yıllara dayanan dostluklarını anımsatan paylaşımında, "Ah be canım dostum… Gidişin içimi yaktı. Nasıl kıymetli bir sanatçıyı, nasıl yüreği güzel bir insanı kaybettik. Hiç unutulmayacaksın Saadet'im" sözleriyle duyduğu derin acıyı takipçileriyle paylaştı.

1990 yılında sahne hayatına nokta koyan Saadet Sun, müzikten hiçbir zaman tamamen kopmadı. Zaman zaman nostalji projelerinde yer alarak sevenleriyle bir araya gelmeye devam etti.

Sanat camiası, Türk müziğine eşsiz yorumlar kazandıran bu özel ismin ardından "unutulmayacak bir yıldız daha kaydı" yorumlarında bulundu.