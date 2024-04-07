‘Son günlerinde bile saygıdan ayağa kalkardı’

'Uçurtmayı Vurmasınlar' ve 'Piano Piano Bacaksız' gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Tunç Başaran adına hazırlanan 'Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir' adlı belgeselin ilk gösterimi Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Yönetmen Zeynep Bayraktutan, "Başaran hakkında bilmediğim o kadar çok şey varmış ki. Annesi Pakize Başaran çok derin bir arşive sahipti. Onun sayesinde birçok şey öğrendik. En sevdiğimiz filmlerden biri olan 'Tarkan'ın da Tunç Başaran'a ait olduğunu bilmiyorduk" dedi. Belgeseli seslendiren İclal Aydın ise Tunç Başaran'ın son günlerini anlattı: "O günlerde bile ziyaret ettiğimizde saygıdan ötürü yataktan ayağa kalkıyordu. Şahane adamların ve kadınların şahane olmalarının nedeni kendileriyle ilgili değil. Aşık oldukları mevzular için yaşamalarıydı. O, sinema için yaşamış yönetmen."