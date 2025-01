‘Son nefesime kadar sahnede olmak istiyorum’

ZEYNEP BASTIK



2024 benim için çok güzel geçti. 2025'ten daha umutluyum. Lan şarkısıyla inanılmaz güzel sonuçlar aldık. Global listeye girdi, en çok aranan çalınan, birden çok rekorun kırıldığı şarkı oldu. 2023'te 2024'ün böyle güzel geçeceğini hayal edemezdim. Bireysel olarak aldığım kararları uygulayabildiğim bir yıldı.

Mabel'le hep iletişim içindeydik. İlk albümünden beri dinlediğim şarkıcı. Çok seviyorum. Zeynep Bastık künyesinde bir işbirliği olsun diye yazışıyorduk arada. Ağustos ayıydı arabayla Bodrum'a gidiyordum. Bir ses kaydı attı bana. Lan'ın akustik halini attı bana. İlk ben ne dinlediysem en sonunda da onu çıkardık, bir şey değiştirmedik. Çok güzel uyumlandık, çok güzel anlaştık.

Şarkıyı dinlediğimde emin misin bana buna vereceğine dedim. Seni düşünerek yazdım dedi. İnanamadım. Lan ile ilgili kafanda bir soru işareti var mı dedi. Hayır, aksine şarkının adı da o olsun dedim. O lan argo içermiyor. Hissiyatı da anlamı da öyle agresiflik yok, nida gibi bir şey o. Hatta ben o kadar yumuşak söylemişim ki, lan dediğimi anlamayan çok insan da oldu. Neresinde söylüyorsun diye soranlar oldu. Hiç rahatsız etmedi beni, kimsenin kafasında soru işareti olmadı. Çok gerçek geliyor bana, hayatın içinde de lan derim yani. Bana uzak bir kelime değil. Kariyerimin en önemli şarkılarından biri haline geldi.

Billboard top 10 listesine girmesine çok şaşırdık. Türkçe bir şarkının o listeye girmesi beni çok sevindirdi. Bizim kültürümüze ait ezgilerin beğenilmesi beni umutlanırdı. Sadece kendi kariyerim için değil bizim müziğimiz için de gururlandırdı. Bizim müziğimiz de dünyanın daha geniş kitlelerinde yer bulabilir.

ESKİLERDEN BESLENİYORUM

Hâlâ cover yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Konserlerde de söylüyorum. 80'ler ve 90'lardan eskilerden beslenmeyi çok seviyorum.

Birden fazla tür dinliyorum bütün müzikleri dinliyorum. Rap de dinlerim, kültürüne de hâkimim, içinde de çok bulundum. Sevdiğim her şeyi yapabilirim. Yeni şeyler denemek istiyorum.

Bir sezen Aksu şarkısı 'Uslanmıyor bu' benim hayatımda kilometre taşıdır. Ara adlı şarkım da çok önemli. Ara'dan sonra yaptığım her şeyde kendimi bilir bir haldeyim. Ben de büyüyorum şarkılarım da...

Çocukluğumdan beri bunun hayalini kuruyorum, çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum. Müzisyen bir ailede büyüdüm. Ne yapacağımı bildiğim bir yolculuktu. Ailem de çok destekledi. Ama ne zaman olacaktı, ünlü olacak mıydım bilmiyordum, bunların savaşına girmedim. Ama istiyordum tabi ki.

Türkü bana anneannem ve dedemden yadigar. Çok severim türkü söylemeyi.

Ünlü oldum dediğim anlardan biri, yürürken her arabadan 'Felaket' ve 'Yol' çalmaya başladığını duyduğum andır. Çok şaşırmıştım. A sen felaket kız diyorlar bana. Şu an mutlu oluyorum. Ne güzel yaptık diyorum. Kendini takdir etmek önemli bir şey, çok uzun süre bunu kaçırmışım. Bir senedir düzenli olarak terapi aldığım için inanılmaz bir farkındalık süreci yaşıyorum ve kendimi takdir ediyorum artık. Yaptın kız bravo diyorum.

Deprem fobim var. Korkuyorum, hâlâ diken üstündeyim. Çok uzun süre klostrofobi ile mücadele verdim. Uzun yıllar uçağa binemedim asansöre binemedim. Çok kötü hatıralarım var. Bununla ilgili ciddi terapiler aldım. İyileştim. Şu an çok azaldı. Çok nadir tetikleniyorum.



HARBİYE'DE KONSER VERMEK EN BÜYÜK HAYALIMDI



4-5 şarkımız hazır. Üretime ağırlık verdiğim bir yıl olacak. Müzikalde yer almayı çok isterim. Enerjim açıktır, dilediğim şeyler olur. Mesela bir üniversiteye ödül almaya gitmiştik. Anneannemle elimde ödül dönerken, Harbiye konserlerinin afişlerini görmüş ve ben de bir gün yapar mıyım diye sormuştum. Eve girdik, Tolga aradı, "2 gün Harbiye istiyorlar" dedi. Hüngür hüngür ağladım. Bir ay içinde iki konser verdim. Harbiye benim çocukluğumun sahnesi, çok istiyordum. Harbiye hâlâ benim için çok özeldir. Sahne benim hayatım. Gidebildiğim son ana kadar sahnede olmak isterim. Sahne benim terapi alanım. Kendimi en iyi ifade ettiğim yer sahne.



'BENİ İLK TEYZEM 5 YAŞIMDA KEŞFETTİ'



Ailemde ilk teyzem keşfetti. Anneannem halk müziği sanatçısı, rahmetli dedem de bağlama sanatçısı. Annemin de babamın da sesi güzeldir. Teyzem konservatuvar mezunu, tanburi aynı zamanda. Şu anda bir üniversitede öğretim görevlisi. Onun sesi inanılmazdır. Ben büyüdükçe kendimi teyzeme daha çok benzetiyorum. Beni 5 yaşımda o keşfetti.

Sonra ben enstrüman çalacağım diye tutturdum. Gitar, piyano keman denedim ama olmadı. Çocuk korolarına girdim, Teyzemle hep evde çalışıyordum zaten. 17 yaşında İzmir'de müzik grubunun solisti oldum. İnsanlara şarkı söylemeye sahneye çıkmaya öyle başladım. 3 yıl kadar İzmir'de sayısız yerde sahne aldık. Hâlâ grubumla görüşüyoruz. Murat Dalkılıç'ın vokal aradığını öğrenince beni önermişler. O zamanlar popla hiç alakam yoktu. Rock müzik söylüyordum. Nasıl yapacağım falan derken Murat'la tanıştık, çok sevdik birbirimizi. Hikâye öyle devam etti. İstanbul'a taşındım. Burada vokal olarak bir süre devam ettikten sonra solo kariyerim başladı. Sonra yolum Tolga (Akış) ile kesişti. Sana bir kanal açalım demesiyle evde şarkı söyleyip yayınlamaya başladık. Sonra buraya evrildi hikâye.

Güzel bir yoldu benim için. Çok içime sinerek emin adımlarla güvendiğim insanlarla çok yaralanmadan buraya gelmek çok önemli bir şey bence. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum.



'SERKAY'LA İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ GİDİYOR MUTLUYUZ'



Çocuklarla aram iyidir. Anneannem bana sende çocuk perisi var der. Çok seviyorum çocukları. Onlarla aramızda güzel bir bağ var. Onların beni seviyor olması beni örnek alıyor olması inanılmaz mutlu ediyor beni. O küçük gözlerin beni gördüğünde parladığını fark etmek beni çok motive ediyor.

Aile kurmak çoluk çocuğa karışmak istiyorum zamanı geldiğinde.

Seven, sevdiğine sevdiğini söylesin. Serkay'la ilişkimiz gayet güzel gidiyor. Çok mutluyuz. İki İzmirli buluştuk, keyfimiz yerinde.

Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak yer aldım 9 ay. Lisede çok zorlanıp bıraktım. Çok disiplinli ve mesaili bir işti. İkisini bir arada götüremedim. 3 bin kişiden 60'a kaldım. 15 yaşındayım.

Urla'da yaşamıyorum, yazları oradayım. Kışın da gidip geliyorum. Çok uzun süre İstanbul'da yaşayacağımı sanmıyorum. Bir noktada İzmir'e dönerim. Buranın ilk trafiğinden kaçacağım. Uzun süre şehir dışında kalınca İstanbul'u özlüyorum.

Gizemli bir pop starlık algısı kalmadı artık. Sahne insanlarıyız. Herkesle iç içeyiz. Herkesin kendi medyası var artık.

Gençler bana çok danışıyor, çok mutlu oluyorum ama kendimi öyle nasihat verecek pozisyonda görmüyorum. Hâlâ hayatımın da kariyerimin de öğrencisi olarak görüyorum kendimi.