Sosyal medya yüzünden ilişkiler bitiyor’

Sunucu Özlem Yıldız bir davette görüntülendi. Üç yıldır işadamı Mete Vardar ile birlikte olan sunucu, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Ortalarda görünmeden kendi halimizde mutluyuz. Evliliğe karşı değilim ama bunun için ısrarcı biri değilim" dedi. Günümüz ilişkilerinin çabuk bitmesiyle ilgili de yorum yapan Yıldız, "Çabuk sıkılma, pes etme, vazgeçme... Herhalde bununla alakalı. Eskiden böyle şeyler yoktu. Sosyal medya yüzünden de aşklar bitebilir" dedi. Yıldız sosyal medyayı kadınların daha aktif, erkeklerin ise daha az kullanması gerektiğine inandığını da söyledi.