Çok üzgünüm

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Çubuklu'da görüntülendi. Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programa katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi hatırlatılınca duygulanan ve uzun süre konuşamayan İmirzalıoğlu, "Allah bu felaketi inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım üzgünüm" dedi.İmirzaloğlu geçtiğimiz günlerde kendisi adına atılan tweetlerle ilgili de şunları söyledi: "Öncelikle ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Benim hiç hesabım olmadı. Olan hesaplar da sahte, benim adıma kim bir şeyler paylaşırsa bilinsin ki o kişi ben değilim."