İzlandalı şarkıcı Björk, 'Soykırıma Müzik Yok' hareketine destek verdi. Dünyaca ünlü şarkıcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak dikkat çeken bir adım attı. 59 yaşındaki şarkıcı, Spotify ve Apple Music'teki şarkılarının önemli bir kısmına İsrail'den erişimi engelledi.

Björk'ün bu hareketi, dünya genelinde birçok sanatçının katıldığı ve 'Soykırıma Müzik Yok' (No Music For Genocide) adını taşıyan kültürel boykot girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce dünyaca ünlü rock grubu Massive Attack ve BadBadNot- Good gibi sanatçılar da benzer bir eylem gerçekleştirmişti.