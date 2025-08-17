‘Sürdürülebilir kariyerin sırrı şımarmamak’

BLOK3 adıyla bilinen sevilen rapçi Hakan Aydın, Çankırı'da festivalde sahneye çıktı. Aydın'ın konserini yaklaşık 80 bin kişi takip etti. Ünlü rapçi, sevenlerine "Bu benim en kalabalık konserlerimden biri olabilir. Bu akşam sizler için yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalacağım. Siz bunu hak ediyorsunuz" diye seslendi.

'ÇOK ÇALIŞIYORUM'

Blok 3 başarısının sırrını ise şöyle anlattı: "Çok çalışıyorum. Konseri bitirip evde üretmeye devam ediyorum. Bir yerlere geldik diye şımarmaya gerek yok. Sürdürülebilir kariyerin sebebi bu."