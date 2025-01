Sürprizlerle dolu bir yolculuk başlıyor

Nehir aile kavramına çok önem veren, kendisinin yaşayamadığı mutlu aile hayatını çocuklarına vermek isteyen ve hatta bu yüzden çocukları doğduğunda çok sevdiği mesleği olan avukatlığa da ara veren bir kadın. Onun için hayattaki en önemli şeylerden biri de adalet. Mutlu olduğunu düşündüğü kocası Serdar'ın bir sabah evden işe diye çıkıp ortadan yok olmasıyla büyük bir çıkmazın içine düşüyor ve onun için yepyeni bir yolculuk başlıyor.Her türlü zorluklarla düşen kalka mücadele eden bu kadının yolculuğu ve her bölüm heyecanı giderek artan bir hikaye oluşu beni çok etkiledi. Şimdiden ilerleyen zamanlarda bu karakterler neler yaşayacak, hikayede neler ortaya çıkacak çok merak ediyorum açıkçası.Çok zor bir durum elbette, Allah kimseye yaşatmasın... Ne olduğunu bilmediğiniz ve kafanızda türlü türlü senaryolar kurabileceğiniz bir olay bu. Ben böyle bir durumla karşı karşıya kalsam o an ne yapardım kestirmem mümkün değil ama mümkün olduğunca fazla kişiden destek almaya çalışırdım herhalde.Tüm ekibimizle keyifle ve heyecanla çalıştığımız bir iş oldu. Umarım izleyicimiz de bizimle aynı duygularla bize bu yolculukla eşlik eder. Herkese keyifli seyirler dileriz şimdiden.Karakter hakkında spoiler vermemek adına fazla konuşmak istemiyorum sadece şunu söyleyebilirim. Serdar, hayatının büyük bir kısmını kendinden önce ailesi ve etrafındaki kişileri memnun etmeye çalışarak geçirmiş birisi. Ağırbaşlı, sorumluluk sahibi, öfkesini bile pasif agresif tutumla dışa vuran bir yapısı var. Nehir'le kurduğu çekirdek ailesine olduğu kadar kendi ailesine de oldukça düşkün bir karakter. İzleyicilerimize çok büyük sürprizlerimiz olacak.Birçok açıdan seyirciyi tatmin edeceğiz. Aksiyonu bol, duygusu oldukça yüksek, enerjisi hiç bitmeyen çok sağlam bir proje seyircilerimizi bekliyor. Hakkını verebilmek için ekip olarak çok çalışıyoruz. Herkesi ekran başına bekliyoruz .Güngör karakteri bildiğimiz herkesin yakından tanıdığı sıradan bir anne aslında. Çocukları için kaygı duyan milyonlarca anneden biri. Benim için çok zor bir karakter değil çünkü aynı duyguları annemde bizim için duymuştu. Çocuklarım mutlu mu? Rahat mı? Kendi yaşamlarında bir güçlük çekiyorlar mı? Bunları dert edinen bir kadın Güngör.Beni en çok etkileyen detay Nehir karakteri oldu. Bir kadının zor zamanlarında kendi mücadelesiyle nasıl baş edebileceğini gördüğümüz bir karakter ve beni çok etkiledi. Nehir karakterini ve duruşunu seviyorum bu projede.Polise haber veririm öncelikle. Güvendiğimiz bir kurum. Tabi paniğe kapılırım yani her insan gibi çok zor ve üzücü bir durum çünkü. Güvenlik güçlerinin desteğiyle bulunması için elimden geleni yapardım.Çok iyi bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Yönetmenlerimiz şahane. Sinema filminden uzun bir bölüm çektiğimiz için çok hızlı olmamız gerekiyor ama şahane bir ekibimiz var. O yüzden çok mutluyum. Zaten ben mutlu olamayacağım işlerin içinde hiçbir zaman yer almadım. Seyirciyle buluşacağımız heyecanlı bir sürece giriyoruz. Umarız seyircilerimizde bizleri sever ve beğenir.Tuna küçük yaşta babası tarafından terk edilmiş, annesine bakmak için okulu bırakmış biri. Geçmişi sırlarla dolu ve boşanmak üzere olduğu Şenay'ın ailesi ile yasa dışı işlere karışmış. Kızı en hassas noktası ve çok iyi bir baba. Kızı Yasemin'in varlığıyla hayatını düzene sokmaya çalışıyor. Tam bu dönemde de önce Serdar'la ve sonrasında Nehir ile yolu kesişiyor.Beni en çok etkileyen şey hikayesinin derinliği ve son zamanlarda okuduğum projelerde çok farklı bir noktada durması oldu.Bu herkes için tabi ki çok zor bir durum. Bu durumla karşı karşıya kalmadan nasıl tepkiler verileceğini söylemek de çok doğru olmaz ama ben de Nehir gibi ne olduğunu anlamak için uğraşırdım, peşini bırakmazdım gibi geliyor.Yetimhanede büyümüş bebekken terk edilmiş Özlem. Yetimhanede beraber büyüdüğü dostu Nehir hayattaki en sevdiği kişi olmuş ailesi her şeyi olmuş. Tüm bu acıların üstüne basıp güçlenmiş bi tarafı hep çocuk kalmış, gülünce geçer diye her şeye inanmış renkli duygusal saf bir o kadarda korkusuz bir karakter özlem. Nehir'in derdini dert edinmiş iyi bir yol arkadaşı.Aile işi olması ve hayat son ana kadar sürprizlerle dolu olması çok güzel yazılmış her karakterin derdi ve zaafı çok güzel anlatılmış bir senaryo.Çok çaresiz hissederdim ama vazgeçmezdim gerçeğin peşini bırakmazdım…Haluk, ailenin en büyüğü. Aileye düşkün, eşiyle zaman zaman fikir ayrılığına düştüğü durumlar var. Artık faal olarak avukatlık yapmıyor. Kurduğu avukatlık bürosunu oğluna ve gelinine bırakmış.Ayakları yere basan bir kadın hikayesi olması ve aileyi bir arada tutmak için verdiği savaş.Biran önce bulmak için elimden geleni yapardım. Kaybolma nedenlerini bulmaya çalışırdım. Yasal yollara baş vururdum.