Tam bir kılıç ustası

'Deliler Fatih'in Fermanı', 'Filinta' ve 'Payitaht Abdülhamit' gibi projelerde rol alan oyuncu Batın Uçan, kendini geliştirmek için sıkı bir çalışma programı uyguluyor. Uçan; kılıç talimlerinden at binmeye, silah kullanımından okçuluğa uzanan programı ile hem spor yaparak formunu koruyor hem de dönem dizilerinin aranılan yüzü oluyor. Uçan, Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan kılıç kullanımından şövalye tarzına, samuray tekniğinden Asya tarzına kadar her kılıç tekniğini profesyonel olarak kullanıyor. Ödüllü oyuncu, bu programla birlikte her gün 5 saat eğitim alıyor.