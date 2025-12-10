Taşınabilir şok cihazların kullanımı yaygınlaşıyor

Ani kalp durmalarında hızlı müdahaleyi sağlayacak taşınabilir şok cihazlarının kullanımı yaygınlaşıyor. Taşınabilir şok cihazlarının toplu alanlarda bulundurulması zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı, ani kalp durmalarında hayatta kalma oranını yükseltmek amacıyla taşınabilir otomatik şok cihazlarının (OED) kullanımını yaygınlaştıracak yeni düzenlemeyi yayımladı.

Yönetmelik, sağlık kuruluşları dışında meydana gelen ani kalp durmalarında profesyonel ekipler gelene kadar yapılacak hızlı müdahalelerin daha etkili hale getirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda OED cihazları, toplu yaşam alanlarında daha görünür ve erişilebilir noktalarda yer alacak. Böylece OED cihazları yalnızca hastanelerde değil, günlük yaşamın içinde geniş bir alanda hazır bulunacak. Cihazın kullanımında nüfus yoğunluğu dikkate alınarak yerleşim planı yapılacak. Cihazı sağlık meslek mensubu, ilk yardımcı ve halktan kurtarıcı kullanabilecek.