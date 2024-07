Tatilin mutlu aileleri

Pınar Aylin, Ece Gürsel, Bekir-Nazife Aksoy, Şebnem Özinal, Kalkan'da tekne turu yaptı. Antalya'da kiliyle meşhur bir adayı ziyaret eden isimlerden Özinal ve Aylin çamur banyosu yaptı. Çamur banyosu yapmayan Gürsel ise "Ben her halimle güzelim. Kilin bana vereceği bir şey yok" dedi.Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile Bodrum'da tatilde. Önceki gün Ortakent'te bir beach'te görüntülenen aile, denizin ve güneşin tadını çıkardı.Demet Akalın-Okan Kurt çifti Yalıkavak'taki bir beach'te objektiflere takıldı. 14 kilo veren ve fit haliyle dikkat çeken Akalın'ın bir hayli keyifli olduğu, kahkahalar attığı görüldü. Kurt ise denize balıklama atlarken görüntülendi.Geçtığimiz sene Bodrum'ayerleşenFettah Can veCansu Kurtçu çifti Ortakent'tekiplajda görüntülendi. Deniz üzerinesabitlenmiş seyyar iskeleye çocuklarıylaçıkan Can, ailesiyle şakalaştı.Birbirlerine sürekli öpücükler verenmutlu çifti görenler "Allah ayırmasın"yorumunda bulundu.Oyuncu Meriç Aral, Ortakent'te görüntülendi. Sezonun yorgunluğunu çıkaran Aral'ın nişanlısı Serkan Keskin'in ise işleri nedeniyle İstanbul'da olduğu öğrenildi.