Tatilin mutlu aileleri

'HER HALİMLE GÜZELİM ÇAMURA GEREK YOK'
Pınar Aylin, Ece Gürsel, Bekir-Nazife Aksoy, Şebnem Özinal, Kalkan'da tekne turu yaptı. Antalya'da kiliyle meşhur bir adayı ziyaret eden isimlerden Özinal ve Aylin çamur banyosu yaptı. Çamur banyosu yapmayan Gürsel ise "Ben her halimle güzelim. Kilin bana vereceği bir şey yok" dedi.
KÜÇÜK MERCAN'LA HAYAT ÇOK GÜZEL
Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızları Mercan ile Bodrum'da tatilde. Önceki gün Ortakent'te bir beach'te görüntülenen aile, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU
Demet Akalın-Okan Kurt çifti Yalıkavak'taki bir beach'te objektiflere takıldı. 14 kilo veren ve fit haliyle dikkat çeken Akalın'ın bir hayli keyifli olduğu, kahkahalar attığı görüldü. Kurt ise denize balıklama atlarken görüntülendi.
EĞLENCENİZ BOL OLSUN!
Geçtığimiz sene Bodrum'a
yerleşen
Fettah Can ve
Cansu Kurtçu çifti Ortakent'teki
plajda görüntülendi. Deniz üzerine
sabitlenmiş seyyar iskeleye çocuklarıyla
çıkan Can, ailesiyle şakalaştı.
Birbirlerine sürekli öpücükler veren
mutlu çifti görenler "Allah ayırmasın"
yorumunda bulundu.
NİŞANLISINDAN AYRI TATİLDE
Oyuncu Meriç Aral, Ortakent'te görüntülendi. Sezonun yorgunluğunu çıkaran Aral'ın nişanlısı Serkan Keskin'in ise işleri nedeniyle İstanbul'da olduğu öğrenildi.