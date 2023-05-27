Tatlıcılar, ölüm tehdidine karşı koruma istedi

Forbes'ın 2006'da Türkiye'nin 27. zengini olarak gösterdiği merhum Mehmet Salih Tatlıcı, kasiyeriyken tanıştığı ve ilk eşinden boşanmadan 25 yıl birlikte yaşadığı eski adı Marika Bahçıvanoğlu olan Nurten Tatlıcı'yı mirasıyla milyarder etmişti. Taraflar arasında 14 yıldır Türkiye'nin en büyük miras kavgalarından birisi yaşanıyor. Tatlıcı fertleri arasında yüzlerce şikayet ve davaya her gün bir yenisi ekleniyor. Üvey oğlu Mehmet Tatlıcı tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Nurten Tatlıcı (73), savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kez oğlu Uğur Tatlıcı, ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek üvey kardeşi Mehmet Tatlıcı ve Serap Durmuş'tan şikayetçi oldu.Uğur Tatlıcı, annesinin makam aracına kanlı karakterlerle 'Marika' yazıldığı, üzerine kan bulaşmış bir bıçak konulduğu belirtilen şikayette ölüm tehditlerinin sürdüğü kaydedildi. GÜNAYDIN söz konusu kanlı bıçak ve yazının fotoğraflarına ulaştı. Aldığı bir takım ihbar maillerinde Mehmet Tatlıcı'nın, annesini araçla takip ettirdiğini ve kendisinin hangi ülkede olduğuna dair araştırma yaptığını belirten Uğur Tatlıcı, savcılığın koruyucu ve önleyici tedbir vermesini talep etti. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.