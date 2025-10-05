Taylor Swift evlilik teklifini anlattı

Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift, Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce ile nişanlandığını duyurmasının ardından, ilk kez evlilik teklifinin detaylarını anlattı. İngiltere'de katıldığı The Graham Norton Show'da konuşan Swift, Kelce'in kendisi için özel bir bahçe tasarlattığını belirterek, "Beni şaşırtarak harikalar yarattı. Evlilik teklifi 10 üzerinden 10'du" dedi. Düğün tarihiyle ilgili net konuşmayan yıldız şarkıcı, "Öğreneceksiniz" demekle yetindi. Swift, düğün hazırlıklarına albüm sonrası başlayacağını söyledi. Albüm fotoğrafları Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott imzası taşıyor.