Telifleri eksik yatıran Spotify’a dava

Milyonlarcaşarkının telif ödemesini eksik yaptığı iddiasıyla müzik platformu Spotify'a dava açıldı. ABD'de dijital müzik platformlarının telif ödemelerini toplayıp sahiplerine dağıtan Mekanik Lisanslama Topluluğu (MLC), müzik devinin gelirini düzgün raporlamadığını öne sürüyor. MLC; platformun sanatçı ve yayıncılara 150 milyon dolar daha az telif ödeyeceğini, böylelikle telif ödemelerinin neredeyse yüzde 50 azalacağını öne sürüyor. Dijital müzik platformu şubatta yaptığı açıklamada ise 2023'te sanatçı ve yayıncılara 9 milyar dolar ödediğini duyurmuştu. MLC'nin, Spotify'ın ödemediğini öne sürdüğü telif hakkı ve gecikme ücretleri için talep ettiği tazminatın miktarı açıklanmadı.