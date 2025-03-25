‘Titanik filmini sevmeyen var mı?’

Leonardo Di Caprio ile uzun süredir aşk yaşayan İtalyan model Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu. 26 yaşındaki model, "Senden daha büyük takipçi kitlesi olan biriyle ilişki kurduğunuzda birinin 'kız arkadaşı' olursunuz.

Ve bu son derece sinir bozucu olabilir. İnsanlar senin hakkında 'onun kız arkadaşı', 'onun eski sevgilisi' diye konuşmaya başlıyor. İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden, istediğiniz kişiyi sevemeyecek olmanız hoş değil" açıklamasında bulundu. Tüm dünyada kadınlar tarafından büyük ilgi gören aktörle ilişkisinin zorlukları hakkında konuşan model "Eğer birbirinizi seviyorsanız, endişelenmek için bir neden yok. Aşk, sizi korur ve güven verir" dedi. Ceretti, Caprio'nun oynadığı Titanik filminden de övgüyle bahsetti: "Kim izlemedi ki? Sevmeyen var mı? İkonik bir film."