‘Tiyatrodan korkuyordum iyi ki ısrar etmişler’

Pınar Altuğ ve 14 yaşındaki kızı Su Atacan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde bir tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkan oyuncu, "Ben ilk başlarda çok korkup kaçmıştım tiyatro oyunundan, iyi ki bana ısrar etmişler, iyi ki çalışmışız" dedi. Ekran karşısında pek fazla vakit geçirmediğini belirten Altuğ, "Çok televizyon açamıyorum, ailemle, eşimle çocuğumla ilgilenmem gerekiyor. Boş zamanlarımı daha çok aileme ayırıyorum, kadınız sonuçta bakımlarımız da oluyor" dedi. Altuğ, kızı Su ile ilgili de şunları söyledi: "Kızım Allah tarafından annemi kaybettikten tam 10 yıl sonra, aynı gün, aynı hastanede dünyaya geldi. Beni hep duygulandırır bu durum, o gün benim için duygusal olarak çok karıştığım bir gün. Onu çok seviyorum."