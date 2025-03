Bade İşçil, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Otobüse binerken görüntülenmesinin ardından, "Yürüyüş yaptığım sırada Orhan Veli'nin mezarının pislendiğini gördüm, her gün aynı güzergahta yürüyorum. Hava da yağmurluydu bir an önce gidip temizliyim diye düşündüm. Sonra otobüse bindim, zaten toplu taşımayı her zaman kullanıyorum" dedi.