Tüm Türkiye el ele

DÖRT EVİNİ DEPREMZEDELERE AÇTI
Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Şarkıcı Demet Akalın da depremzedeler için sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Akalın, önceki gün yaptığı açık- lamayla Pendik'te bulunan dört evini deprem mağdurlarına açacağını söyledi.
150 BİN EURO'LUK KİTAP GELİRİNİ BAĞIŞLADI
Depremde Antakya'da yakın akrabalarını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, depremzedelerin sesini duyurmaya devam ediyor. Dönmez bu kez yemek kitabının satışıyla 150 bin Euro topladı.
YÜZÜĞÜ BİN EURO'YA SATILDI
Oyuncu Saruhan Hünel de tüm Türkiye'yi sarsan deprem sonrası, depremzedeler yararına bir yüzüğünü satışa çıkardı. Hünel'in yüzüğü bin Euro'ya satıldı. Oyuncu, yüzüğün gelirini AFAD'a bağışladığını açıkladı.
EFSANE KADRONUN TAKVİMİNİ SATIŞA ÇIKARDI
İlkin Tüfekçi, ALS hastası babası İlyas Tüfekçi'nin isteği üzerine, 1987 yılındaki şampiyon kadronun yer aldığı takvimi satışa çıkardı. Tüfeki, takvimin 14 Şubat'a kadar en yüksek fiyatı verene satılacağını açıkladı.