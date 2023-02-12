Tüm Türkiye el ele

Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Şarkıcı Demet Akalın da depremzedeler için sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Akalın, önceki gün yaptığı açık- lamayla Pendik'te bulunan dört evini deprem mağdurlarına açacağını söyledi.Depremde Antakya'da yakın akrabalarını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, depremzedelerin sesini duyurmaya devam ediyor. Dönmez bu kez yemek kitabının satışıyla 150 bin Euro topladı.Oyuncu Saruhan Hünel de tüm Türkiye'yi sarsan deprem sonrası, depremzedeler yararına bir yüzüğünü satışa çıkardı. Hünel'in yüzüğü bin Euro'ya satıldı. Oyuncu, yüzüğün gelirini AFAD'a bağışladığını açıkladı.İlkin Tüfekçi, ALS hastası babası İlyas Tüfekçi'nin isteği üzerine, 1987 yılındaki şampiyon kadronun yer aldığı takvimi satışa çıkardı. Tüfeki, takvimin 14 Şubat'a kadar en yüksek fiyatı verene satılacağını açıkladı.