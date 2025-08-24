‘Türkiye hep Filistin’in yanında’

Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, geçtiğimiz günlerde Yenikapı'da gerçekleşen Ecstasy: Between Two Seas (Vecd: İki Deniz Arasında) konserinde on binlerce izleyiciyi büyüledi. Sami Yusuf Türk hayranlarını "Aziz dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Allah Türkiye'yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah, milleti şerden tamamen esirgesin ve tüm dualarımız Gazze'deki ve Filistin'deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda, Allah yar ve yardımcınız olsun" diyerek selamladı.

25 BİN KİŞİ KATILDI

Sahnedeki 75 müzisyenle birlikte Sami Yusuf, konserinde kültürel sentezin görkemli bir örneğini sundu. Çin, Fransa, İngiltere ve İspanya'dan ünlü sanatçıların yanı sıra Türk solist sanatçılar İbrahim Suat Erbay, Çiğdem Gürdal, Ahmet Yağmur Kucur ve Çiğdem Yarkın, Sami Yusuf'a eşlik etti. Sanatçı konserde yakında çıkacak olan konsept albümü Ecstasy'den yedi eser de seslendirdi. İstanbul'un mehter müzisyenlerinin eşlik ettiği 'Between Sea and Sky', Mevlana ve Yunus Emre'nin sözlerinden esinlenen 'In That Ocean' büyük ilgi gördü. Sami Yusuf'un konserine yaklaşık 25 bin kişi katıldı.



'DÖRT ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM'

SAMI Yusuf'un konserine katılanlar arasında oyuncu Burak Çelik de vardı. Geçtiğimiz sene sonu evlenen, bir süre önce ise oğlu olan Çelik, "Uykusuz geceler başladı. Oğlumuzla ilgileniyoruz bu aralar. Hayalimiz 4 çocuk sahibi olmak" dedi.