‘Türkiye rol modelini kaybetti’

Düşme sonucu beyin kanaması geçiren ve 21 Mart 2014 tarihinden bu yana komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık önceki gün vefat etti. 76 yaşında gözlerini yuman Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ile çocukları ve oyuncular katıldı. Taziyeleri eşi Beril Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, çocukları Mehmet ve Ahmet Işık, gelini Burcu Akar ve torunu Doruk Işık kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy konuşmasında "Onun aramızdan ayrılması sadece ailesi ve yakınları için değil, sanat camiamız ve tüm Türkiye için büyük kayıptır" dedi. Kenan Işık'ın oğlu Ahmet Işık duygularını şöyle paylaştı: "Çok üzgünüz. 10 yıllık bu süreç, maddi-manevi, psikolojik anlamda zordu. En çok annem bu zorluğu yaşadı.Hep yanına gittik, konuştuk. Babama hayatı anlattık. Sevdiği müzikleri dinlettik. Filmleri izlettik, onu hayatta tutmaya çalıştık. Bu kadarmış." Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık "Kendisi sabretti, biz sabrettik. Ama sonunda beden dedi ki; ben artık eziyet çekmeyeyim gideyim. Can canana kavuştu. Ülke rol modelini kaybetti. Onu seven herkesin başı sağ olsun" dedi. Gelini Burcu Akar ise "Her gün uyanabileceğini düşündük ama olmadı. Oğlum 9 yaşında, sağlıklı halini göremedi" diye konuştu. Işık, bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek."İnsanın hayatında kader anları vardır. Bizim oyuncu olmamızda birinci sebep Kenan Işık'tır. Onun bize güvenmesiyle, bizi onurlandırmasıyla oyuncu olduk. Bildiğiniz gibi 10 sene önce başına böyle talihsiz bir kaza geldi. Hep bir biçimde bir gün düzelir, tekrar ayağa kalkar diye umut ettik ama nasibi bu kadarmış.""Benim lise arkadaşım. Tiyatro kulübü kurduk. Güzel bir eğitim yaptık. Çok yakından tanıyorum. Sonra takip ettik. Büyük arkeolog olan kardeşi de dostumdur. Erken bir faciayla aramızdan ayrıldı. Kader bu. Biliyorsunuz tatsız bir görev yaptık. Başına bu kaza geldikten sonra programını devam ettirmeye çalışanlardan biriyim. Ama onun yerini tutmaz tabii.""Kenan Işık'ın aramızdan ayrılması bizleri çok üzdü. Birlikte çalışmaktan çok büyük keyif aldığım değerli sanatçımız arkasında çok büyük ve doldurulamaz bir boşluk bıraktı.""Çok üzüldüm. Yeteneği ve işine olan saygısıyla gerçek bir sanatçı, kibarlığıyla da gerçek bir beyefendiydi. Yakınlarına başsağlığı dilerim. Nurlar için yatsın."