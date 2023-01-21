Türkiye’nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı adalet için geliyor!

DÜZEN VE ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN SAVAŞIYOR

İnsanlık var olduğundan beri devam eden iyi ve kötünün mücadelesine yeni boyut kazandıran 'Akıncı', gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alıyor. 'Akıncı', düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor. 'Akıncı'; temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizem dolu hikayesiyle dikkat çekiyor.