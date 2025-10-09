Ünlü ailenin gizemli odası!

Karaaslan ailesinin dışında kimsenin girmesine izin verilmeyen bu odanın sırrı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Dizinin hayranları gizemli oda üzerine çeşitli teoriler üretmeye devam ederken, bazı izleyiciler ise bu odanın Karaaslan ailesinin karanlık geçmişine dair büyük bir sırrı sakladığını düşünüyor. Cumartesi akşamı yayınlanacak 2.bölümde, gizemli odaya dair ipuçları izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizinin başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!