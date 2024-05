Ünlü isimlere Gazze tepkisi: Yüz binlerce takipçi kaybettiler

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala gecesinde Gazze'de yaşanan acımasız gerçeklik arasındaki kopukluğa tepki olarak 'Block Out 2024' adlı bir hareket başlatıldı. Ünlü isimlere tepki gösteren hayranları sosyal medya hesaplarını takibi bıraktı. Her yıl New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, geçen hafta gerçekleşti. Met Gala'da ünlü isimlerin Gazze'de yaşananlarla ilgili açıklama yapmaması tepki topladı. Yaşanan bu ilgisizlik sonucu 'Block Out 2024' adlı bir hareket başlatıldı. Bu hareketin tepki gösterdiği ilk isimler de Taylor Swift ve Kim Kardashian oldu. Birçok kişi, Gazze hakkındaki sessizlikleri nedeniyle 'Block Out 2024' olarak verilen isimle 'dijital giyotin'e kurban edilen isimleri sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Taylor Swift 200 bin, Kim Kardashian ise yüzbinlerce takipçisini kaybetti.