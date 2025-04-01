Ünlü komedyene faşizan linç

Komedyen Gökhan Ünver, CHP'li İBB eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermediği için sosyal medyada linç kampanyasına maruz kaldı. Bir süredir paylaşım yapmayan Ünver'in tüm tepkilere rağmen sessizliğini korumasını hazmedemeyen kişiler, sosyal medyada ünlü komedyeni hedef gösterdi.Ünver'in CHP'li Küçükçekmece, Avcılar ve Bodrum belediyeleri tarafından gösterileri iptal edildi. Emre Kınay da Ünver'in kendi tiyatrosundaki gösterisini iptal etti.AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, "Kültürel faşizm! Kendilerini 'özgürlükçü' olarak pazarlayanların, nasıl bir düşünce diktatörlüğü kurduğunu görüyoruz" dedi.