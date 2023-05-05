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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Ünlü rapçiden 15 şarkılık albüm

Ünlü rapçiden 15 şarkılık albüm
RAP müzik sanatçısı Aksan, aylar sürenhummalı çalışmasının ardından 15 şarkılık yeni albümünü hayranlarıyla buluşturdu. Tüm parçaların mix ve mastering'lerini kendisinin yaptığı 'Yüksek' adlı albümün çıkış şarkısı da aynı adı taşıyor. Uzi, Critical, Murda ile feat çalışmalarına yer veren Aksan'ın yeni şarkısının klibi dünyaca ünlü birçok sanatçının klibine imza atan Ein Bertinaxe tarafından çekildi. Klipte birbirinden ilginç görüntüler yer aldı. Aksan, 'Düşman' adlı şarkısında da İspanyol rap sanatçısı Bouza ile çalıştı.
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Ünlü rapçiden 15 şarkılık albüm
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