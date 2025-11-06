Ünlü sanatçılar Organ Bağışı Haftası’nda sahneye çıktı

CEM Belevi, doktorların sanat aracılığıyla farkındalık oluşturmak için düzenlediği 'Yaşam En Güzel Miras' etkinliğine katıldı. Topluma katkı sağlamanın çok değerli olduğunu belirten Belevi ilerleyen saatlerde sahneye çıktı. Oyunculuğu tamamen bırakmadığını ancak bu dönem müziğe ağırlık verdiğini sözlerine ekledi. Sinan Güleryüz etkinlikte Cem Karaca'nın bir şarkısını söyleyeceğini açıkladı. Daha önce SMA'lı çocuklar için de projelerde yer aldığını hatırlatan Güleryüz bu tarz organizasyonların kendisine büyük bir manevi güç verdiğini ifade etti. Aynı gecede 'Ayda1Detoks' grubu ile sanatçı Orhan Hakalmaz da sahneye çıktı. Elde edilen gelir Çanakkale Ormanları'na fidan olarak bağışlandı.