Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl: Hakareti affetmedi savcılığa koştu

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın bir takipçisiyle başı dertte! Koray A., ünlü şarkıcının paylaşımlarının altına sürekli olarak hakaret içerikli yorumlar yazmaya başladı. Şahsi sosyal medya hesabından gündeme dair sık sık paylaşımlar yapan Akçıl, geçtiğimiz günlerde bir şehit haberi paylaştı.Bunun üzerine Koray A., şarkıcının paylaşımın altına "...... demagoji yapma" şeklinde bir yorumda bulundu. Akçıl'ın havalimanında muhabirlere verdiği bir röportajın altına da "Münafık..." diye başlayan yazılar yazdı. Koray A.'nın bu yorumları ünlü şarkıcıyı çok üzdü. Avukatı aracılığıyla harekete geçen şarkıcı Akçıl, kendisine hakaret ve küfür içerikli yorumlarda bulunduğunu ileri sürerek takipçisinden şikayetçi oldu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede Akçıl, şüpheli Koray A.'nın şahsi paylaşımına yaptığı yorumlarda kendisine hakaret ettiğini ve bu sözlerin kişilik haklarını zedelediğini, şüphelinin yorumlarının ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirtti. Ünlü şarkıcının suç duyurunsan sonra şüpheli Koray A. hakkında 'sesli veya görüntülü iletiyle hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.