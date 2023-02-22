Ünlü şefler İstanbul’da da boş durmuyor: Konserve yemek yapıp afet bölgesine gönderiyorlar

Büyük deprem felaketinin ardından hemen deprem bölgesine giden ünlü şefler İstanbul'da da boş durmuyor. Bir araya gelen şefler, afet bölgesi için üretim ve gönderim yapıyor. Esen Hünal ve Çiğdem Seferoğlu ile her gün buluşup depremzedelere yemek yapan Refika Birgül, şunları söyledi: "Ekipçe ve gönüllülerimizle 1 haftadır afet bölgelerine aş gönderiyoruz.Bizim memleket olarak damak tadımıza uygun olması, içtiğinde insanları bir nebze de olsa mutlu hissettirebilecek lezzette olmasına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda çorbası, bulguru, bakliyatı, baharatlarıyla tek bir öğün de tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde olması için de özen gösteriyoruz. Şifa olması dileğimizle."