Ünlüler çocuklarıyla eğlendi

Kadın girişimciliğini destekleyen Baby on the Fest by Buse Terim, 18-19 Mayıs'ta Maslak'taki kültür sanat merkezinde ünlüleri bir araya getirdi. Minikler ve ailelerinin ilgi gösterdiği festival, açık havada eğlence, keşif, sanat ve alışverişin iç içe geçtiği anlara sahne oldu.

Festival kapsamında çocuklar; spor atölyelerinde enerjilerini atarken, tiyatro gösterileri ve yaratıcı atölyelerle eğlendiler. Festivalin ilk gününde sahneye çıkan Aycan Koptur, enerjisiyle festivale renk kattı. İkinci gün ise sahne alan Norm Ender ise 'Parla' şarkısıyla binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Festival alanı, gençlik ruhunun ve milli bayram coşkusunun birleştiği anlara ev sahipliği yaptı.