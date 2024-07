Unutmadık unutmayacağız

Türkiye, FETÖ'nin hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünü unutmadı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de dün arka arkaya yaptıkları paylaşımlarla 15 Temmuz 2016 gecesi hainlerin kurşunlarına hedef olan 253 şehidimizi rahmetle andı, milletimizin zaferini kutladı. 15 Temmuz gecesi yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinin altını çizdiler.Hülya Koçyiğit yayınladığı mesajda "Bu millet, her karanlığı birlik olup aydınlığa çevirir" dedi.Merve Özbey, yaptığı paylaşımla 15 Temmuz'u unutmadı.Sinan Akçıl, "8 yıl geçti diye 15 Temmuz'u unutursan, her zaman hainlik tehlikesine hazır olman gerek" dedi.Hadise, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.Müge Anlı, 15 Temmuz paylaşımı yaptı.Ebru Yaşar, 15 Temmuz'u unutmadı.Esra Erol, "Bu aziz vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.İzzet Yıldızhan da paylaşım yaptı.Demet Akalın: "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."Bülent Ersoy, Türk bayrağıyla paylaşım yaptı.Fettah Can: "15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz!"Selen Görgüzel: "Milletimizin destansı direnişi ve bağımsızlık aşkıyla yazılan 15 Temmuz destanını unutmuyoruz."Ebru Gündeş, 15 Temmuz paylaşımı yapan isimlerden biriydi.Murat Kekilli, "15 Temmuz'daki halkımın ferasetini asla unutmayacağım" dedi.Uğur Işılak, "Şehitlerimizi dua, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.Muazzez Ersoy "15 Temmuz destanını unutmayacağız" dedi.Alişan, "15 Temmuz milletin zaferidir" dedi.