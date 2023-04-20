Usta oyuncu Yıldız Kültür Bir Küçük Gün Işığı’nda

ÜMRAN AYAZ'IN ANNESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ümran Ayaz'ın annesi Ayten karakteri ile beğeni ile izlenen dizinin kadrosuna giren Yıldız Kültür'ün gelişi evdeki dengeleri yine değiştirecek. Anne kız arasında yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu oldu.