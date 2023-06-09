Üvey Anne’nin afişi yayınlandı!

atv'nin gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyicilerini duygulandıracak yeni dizisi Üvey Anne'nin ilk afişi izleyici ile buluştu. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı dizinin afişi çok beğenildi. Başarılı oyuncular Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Nehir Gökdemir ve çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı afiş göz doldurdu.

Dizi severleri ekrana kilitleyecek, senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu, Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci yer alıyor.