Üvey Anne’nin ikinci tanıtımı yayınlandı

ATV'NIN gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyicilerini duygulandıracak yeni dizisi 'Üvey Anne'nin ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin yeni tanıtımı kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.Dizi severleri ekrana kilitleyecek yapımın oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor