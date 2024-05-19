Uyumayınca kafam çalışmaz

Ünlü şarkıcı Simge, önceki gün reklam projesinde yer aldığı projenin lansmanına katıldı. Doğanlar Mobilya Grubu'nun uyku markası Lova Yatak'ın yeni reklam filminde rol alan Simge, 'Mış Mış' adlı şarkısını da bu kampanya için yeniden yorumladı. Ünlü şarkıcı, "En sevdiğim yer bu hayatta yatağım. Çok yorgun bir iş hayatım var ve bizim işimiz dinlenme ve uykuyla bağlantılı bir iş. Ben çok uykucuyum, çok uyurum. Annem beni öğlen uykusuna yatırarak büyüttü. Uyuyamayınca kafam çalışmaz benim. Sesimi de etkiliyor bu durum. Vücudum alıştı yoğun tempoya ama uyku önemli" dedi.Son dönemde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla birlikte Galatasaray taraftarı ile bütünleşen Simge, "Galatasaray takımından ya da Icardi'den derbi için bir davet oldu mu?" sorusuna "Henüz bir şey yazılmadı bana. Belki yazarlar. Benim müziğimin bir takıma iyi gelmesi beni çok mutlu eden bir şey" diye cevap verdi.