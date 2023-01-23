Vanlı öğrencilerin İstanbul heyecanı

İŞ kadını Gamze Cizreli ile model Simge Ünal, Vanlı öğrencilere jest yaptı. Van'ın Ercis ilçesinden gelen minikler, karnelerini alıp sömestir için İstanbul'un yolunu tuttu. Önce tiyatroya gidip ekranda gördükleri ünlü isimlerin sergilediği oyunu izleyen öğrenciler, ardından Ataşehir'deki bir eğlence merkezine gidip eğlendi ve NBA sergisini gezdi. Basketbolun efsanevi oyuncularının boyları, el izleri ve 45 numaraya varan ayakkabıları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen minikler, sergide eğlenceli anlar yaşadı.