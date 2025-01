Vasiyetin ağırlığını içimde hissediyorum

Ünlü oyuncu Sude Zülal Güler, atv dizisi 'Zembilli'de canlandırdığı 'Esma' karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Çekimleri İzmir'de gerçekleşen dizide, tüm ekibin çok iyi anlaştığını söyleyen Güler, "İşin samimi hikâyesi beni çok etkiledi" dedi. Sevdiği adam şehit olunca, onun en yakın arkadaşına emanet edilen 'Esma'nın yeniden mutlu olmasını çok istediğini söyleyen oyuncu, "Esma'nın durumu gerçekten çok zor" diye konuştu. 23 yaşındaki oyuncu seti, karakterini ve kariyer hedeflerini anlattı.

Önce dizinin ismiyle başlamak istiyorum. Zembilli kelime anlamı olarak nedir? Daha önceden bildiğiniz bir şey miydi?

Çok net bir şekilde bilmiyorum ne anlama geldiğini açıkçası, daha önce de duymamıştım. Zembilli aslında hikayemizin geçtiği kasabanın adı.

KOLAY ADAPTE OLDUM



Diziye dahil olma sürecinizi öğrenebilir miyim? Neydi size cazip gelen?

Bu tarz tüm karakterlerin bir bütün oluşturduğu ve komedidram dengesinin güzel olduğu bir işte yer almayı hep istemişimdir. Samimi hikâyesi beni bu işe çekti. Dâhil olma süreci benim için biraz hızlı oldu ama kolay adapte olduğumu düşünüyorum.

İşin şehir dışında bir köyde olması sizin için bir handikap mıydı yoksa şehir dışı işleri sever misiniz?

Biz işimizi, dokusu hikâyeye uygun bir köyde çekiyoruz. Biraz uzak ama çok güzel bir yer. İşimizde izlediğimiz resimleri buradan başka yerde bu kadar güzel alabilir miydik bilmiyorum. Mekânların dokusu işe çok uygun ve çok güzel.

Şehir dışındaki işlerde oyuncuların daha kısa sürede kaynaştığı söylenir. Siz için de öyle mi oldu? Nasıl bir ortam var sette?

Tabii birbirimize alışma sürecimiz oldu her iş gibi ama bu işte (ki çok zordur) herkes birbiriyle iletişim kurabiliyor ve enerjilerimiz çok tuttu. Özellikle şehir dışı işinde ve bu kadar çok hep birlikte, samimi sahneler çekerken bizim için çok önemliydi.

Set dışında neler yapıyorsunuz? Köyde boş zamanları değerlendirmek zor mu yoksa eğlenceli mi?

Çok boş vaktimiz olmuyor ama olduğu zaman, yeni restoranlara ve yerlere gitmeye çalışıyoruz. Yemekler genel olarak çok güzel. Küçük aktar gibi dükkânlardan organik şeyler almayı ve oraları gezmeyi de çok seviyorum.

İstanbul'u özlüyor musunuz? Yani tabii ki özlüyorum. İnsan evini özlemez mi?

(Gülüyor) Ama bu tempoda; kaldığımız otel de bizim ikinci evimiz oldu aslında.



UMARIM ESMA BİR GÜN MUTLU OLUR



Karakterinizi sevdiniz mi? Nasıl biri Esma size göre?

Esma'yı çok seviyorum. Her sahnemi, güldüğüm bir sahne olsa dahi, Murat'ını kaybetmenin verdiği acıyı unutmadan, empati kurarak oynamaya çalışıyorum. Vasiyetin ağırlığını ben de içimde hissediyorum. Çok zor. Umarım bir gün tekrar mutlu olur.

Karakterle nasıl bir bağ kurdunuz? Özel bir hazırlık yaptınız mı rol için?

Esma ile çok ortak yönümüz olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok zorlanmadım hazırlanırken. Sadece insan nasıl böyle bir şeyi kabullenebilir noktasında etrafımdaki insanlardan görüşlerini alıp yaşayan kişiler var mı diye çok araştırdım. Varmış, bu gerçek bir hikâye aslında.

Sevdiği çocuk şehit olunca onun en yakın arkadaşına emanet edildi Esma. Esma'nın düştüğü durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Esma şu an gerçekten çok çaresiz bir durumda. Ne yapacağını bilemez halde. İlerleyen süreçte neler yaşayacağını çok merak ediyorum. İnanın bu sorunun cevabı bende değil.

Sevdiği kişiyle evlenip aile kurmak en büyük hayaliydi Esma'nın. Onun bu hayali sizin için de geçerli mi? Evlenip aile kurma hayalinin neresindesiniz şu an?

Evlilik için henüz erken olduğumu düşünüyorum. Ama tabii ki bir gün kim istemez sevdiği insanla güzel bir ailesi olmasını.



7 YAŞINDAN BERİ SETLERDEYİM



Oyunculuğa ilginizi ne zaman keşfettiniz? Oyuncu olmak istemenizdeki sebep neydi?

Ailemin yönlendirmesiyle hobi olarak reklam çekimlerine gitmemle başladı aslında, daha 7 yaşımdaydım. Zamanla bana inanılmaz keyif vermeye başladı. Kendimi başka bir meslek yaparken düşünemiyorum, işimi çok seviyorum.

Oyunculuk kariyeriniz oldukça genç yaşta başladı. Bu süreç sizin için nasıl bir deneyimdi?

Bence bu mesleğe genç yaşta başlamanın avantajları da var, dezavantajları da. Avantajları daha çok bence. Şu an temel bilgilerimin üzerine deneyimlerimi ekleye ekleye işimi yapmaya devam ediyorum.

Ailenizin bu süreçteki tepkisi veya desteği nasıl oldu?

Aslında onların desteğiyle oldu her şey. Kendimi bulmamı sağladılar. Annem beni okul çıkışı alıp reklam görüşmelerinin yapılacağı ajanslara görüşmeye götürürdü. Hiç unutmuyorum, neredeyse 40 çocuk vardı görüşme yerinde ve annem saatlerce benim o görüşmeye girmemi bekledi. İyi ki de beklemiş. O görüşmenin sonucunda reklamda oynamam için beni seçmişlerdi.

16 YIL NASIL GEÇTİ ANLAMADIM

İlk başlarda zorlanmış mıydınız? Neler hayal edip nasıl bir ortamla karşılaştınız?

Zorlandım tabii ki. Hiçbir şey bilmiyorsun, anlamaya çalışıyorsun, işleyişi, düzeni ve daha birçok şeyi. Zamanla alıştım ve set en sevdiğim yer oldu.

Kariyerinizde ilk sete çıkmanızın üstünden 16 yıl geçmiş. Ne düşünüyorsunuz, hızlı mı geçmiş?

Bunca yıl nasıl geçti inanın ben de bilmiyorum ama bir yandan da o kadar mutluyum ki. Bu zamana kadar da bundan sonra da tek amacım işimi layığıyla yapıp çalışmak çabalamak olacak, bunu hiçbir şey değiştiremez.