‘Venceremos’ bu kez Gazze için yankılandı

Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla yapay zeka kullanılarak hazırlanan 'Venceremos' adlı müzik klibi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan klip, binlerce paylaşım alarak Gazze'deki insani dramı ve direnişi dünyaya yeniden hatırlattı.

'Venceremos' (İspanyolca: Biz Galip Geleceğiz) 1970 yılında sosyalist lider Salvador Allende'yi Şili Cumhurbaşkanlığı'na taşıyan Halk Birliği (Unidad Popular) hareketinin efsanevi marşı olarak biliniyor. Latin Amerika'daki sosyal adalet ve direniş mücadelelerinin simgesi haline gelen şarkı, bugün Gazze için yeniden yankılanıyor. Klibin yapay zeka teknolojisiyle yeniden yorumlanması, şarkının evrensel direniş mesajını günümüz koşullarına taşımış oldu.